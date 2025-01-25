Мэдисон Киз впервые выиграла Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open-2025 в Мельбурне.

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open-2025 в Мельбурне.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

В финале турнира в женском одиночном разряде 14-я ракетка мира победила первую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко – 6:3, 2:6, 7:5.

Для спортсменки из США это первый триумф на турнирах Большого шлема. В свою очередь, Соболенко дважды (2023, 2024) выигрывала Australian Open, один раз – US Open (2024). Кроме того, белоруска становилась победительницей в парном разряде турнира в Австралии (2021) и США (2019).