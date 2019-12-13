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Masters: Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль

Masters: Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль

Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал бронзовую медаль на турнире Masters в китайском городе Циндао.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 72 кг спортсмен в рамках борьбы за третье место одолел представителя Косово Акила Джакова.

Выступающий в этой же весовой категории другой азербайджанский дзюдоист Гидаят Гейдаров выбыл из борьбы, проиграв в 1/8 финала японцу Масаши Эбинума.

Отметим, что в первый день соревнований азербайджанским дзюдоистам не удалось завоевать медаль.

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