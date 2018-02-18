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    Мария Стадник завоевала серебряную медаль на международном турнире в Швеции

    В финале соперницей Стадник стала чемпионка мира Юии Сусаки

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Член женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник стала обладателем серебреной медали международного турнира в Швеции. Как сообщает Report, в финале этого рейтингового турнира соперником чемпионки мира и 6-кратной чемпионки Европы Марии Стадник, была последняя обладательница золотой медали чемпионата мира и Азии, японская спортсменка Юии Сусаки. 

    В напряженной схватке Стадник вела в счете (2:1), но не сумела сохранить преимущество и под самый конец уступила очко сопернице. Схватка завершилась в ничью – 2:2 и Сусаки за счет последнего заработанного очка стала победителем турнира. 

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