Мария Стадник завоевала серебряную медаль на международном турнире в Швеции

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Член женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник стала обладателем серебреной медали международного турнира в Швеции. Как сообщает Report, в финале этого рейтингового турнира соперником чемпионки мира и 6-кратной чемпионки Европы Марии Стадник, была последняя обладательница золотой медали чемпионата мира и Азии, японская спортсменка Юии Сусаки.

В напряженной схватке Стадник вела в счете (2:1), но не сумела сохранить преимущество и под самый конец уступила очко сопернице. Схватка завершилась в ничью – 2:2 и Сусаки за счет последнего заработанного очка стала победителем турнира.