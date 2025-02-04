Мария Стадник: За спортивные достижения я удостоена высших наград Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, призер четырех Олимпиад - азербайджанская борчиха Мария Стадник ответила на вопросы Report.

Двукратная чемпионка мира, десятикратная чемпионка Европы, призер четырех Олимпиад - азербайджанская борчиха Мария Стадник ответила на вопросы Report.

Четырехкратный призер Олимпийских игр, объявившая 2 февраля о завершении спортивной карьеры, поведала о своих планах на будущее, а также рассказала о перспективах женской борьбы в Азербайджане.

- Два дня назад вы объявили о завершении карьеры. Повлияла ли как-то на ваше решение неудача на летних Олимпийских играх в Париже?

- Да, я завершила карьеру. В Париже я приняла участие в своей последней олимпиаде. Что касается решения, то я уже всего достигла как профессиональная спортсменка, и этого достаточно.

- Вы завоевали две серебряные и две бронзовые медали на Олимпиаде, но так и не смогли взять золото. Как Вы считаете, что помешало вам стать чемпионкой Олимпиады?

- К сожалению, в моей карьере нет ни одной олимпийской золотой медали. Если бы я знала, что мне помешало, я бы, наверное, взяла золото.

- Вы выступаете за сборную Азербайджана с 2008 года, являетесь первой и пока единственной четырехкратной олимпийской медалисткой из Азербайджана, а также одной из трех борчих в истории, завоевавших медали на четырех Олимпиадах. Кроме того, вы первая и единственная спортсменка в истории женской борьбы, принявшая участие в пяти летних Олимпийских играх. За счет чего удалось достичь всего этого?

- Этих успехов я добилась благодаря дисциплине и любви к спорту. Прежде всего, необходимо любить то, что ты делаешь.

- За спортивные достижения и заслуги в развитии азербайджанского спорта вы награждены государственными орденами и медалями. Что вы можете сказать по этому поводу?

- За свои спортивные достижения я удостоена высших наград Азербайджана. Всем известно, что президент Ильхам Алиев уделяет внимание спортсменам и уважает их. Он всегда благодарит нас за наши успехи. Поэтому для меня была большая честь представлять Азербайджан на протяжении этих лет и получить высокие награды за свой труд. Это показывает, насколько в Азербайджане любят и уважают спортсменов.

- Вы недавно назначены координатором по женской борьбе в Федерации борьбы Азербайджана. Сможете ли вы добиться успеха и в этой сфере?

- Я верю, и даже уверена в этом, иначе не взяла бы на себя такую ответственность. Женская борьба в Азербайджане получит еще большее развитие, и я своим опытом помогу спортсменкам добиться хороших результатов.

- Хотели бы вы, чтобы ваши дети также стали борцами?

- Мои дети вольны делать то, что хотят. Я не настаиваю на том, чтобы они становились борцами, и они сами почему-то не горят желанием. В детстве им нравился этот вид спорта, но теперь каждый выбрал себе любимое направление.

- Как вы проводите время в Азербайджане?

- Мы занимаемся спортом почти весь день. Домой приходим только вечером. По выходным стараемся выезжать куда-нибудь за пределы Баку. Мы любим кататься на лыжах, ездим в Шахдаг и другие регионы, подальше от городской суеты и пробок.

- Какие блюда азербайджанской кухни вы предпочитаете?

- Мне очень нравится азербайджанский плов. С курагой, изюмом и мясом...

- А вы умеете готовить?

- Конечно. У меня двое детей. Я сама готовлю им все блюда, которые они захотят.