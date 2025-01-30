Мария Стадник: Я сделала паузу, чтобы все обдумать

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) сделала паузу в карьере, чтоб обдумать свои дальнейшие шаги.

Азербайджанская спортсменка Мария Стадник (50 кг) сделала паузу в карьере, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"После окончания Олимпийских игр в Париже, многие люди спрашивали: "И что дальше: конец или продолжение спортивной карьеры?" Я сделала паузу, чтобы обдумать, что будет лучше для меня. Скоро расскажу о своем решении", - говорится в публикации.

Отметим, что Стадник завершила Олимпийские игры в Париже без медали. Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы на предыдущих четырех Олимпиадах завоевала две серебряные и две бронзовые медали.