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Мария Стадник одержала на Исламиаде блестящую победу за 33 секунды

Мария Стадник одержала на Исламиаде блестящую победу за 33 секунды Четырехкратный олимпийский призер, двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр и IV Игр исламской солидарности Мария Стадник начала борьбу на Исламиаде в турецком городе Конья с блестящей победы.
Индивидуальные
10 августа 2022 г. 14:20
Мария Стадник одержала на Исламиаде блестящую победу за 33 секунды

Четырехкратный олимпийский призер, двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр и IV Игр исламской солидарности Мария Стадник начала борьбу на Исламиаде в турецком городе Конья с блестящей победы.

Как передает командированный в Конью сотрудник Report, Стадник встретилась в группе А с представительницей Казахстана Светланой Анкичевой.

За 33 секунды Стадник одержала блестящую победу.

Другая представительница Азербайджана, трехкратный призер Европы, серебряный медалист IV Игр исламской солидарности, призер II Европейских игр Алена Колесник (59 кг) также начала выступления на Исламиаде с победы. Она одолела представительниц Казахстана и Узбекистана Дурдану Бекеш (12:0) и Дилфузу Аймбетову (6:3).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоStadnik İslamiadadakı daha bir görüşündə vaxtından əvvəl qələbə qazanıb

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