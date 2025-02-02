Мария Стадник объявила о завершении карьеры

Азербайджанская борчиха Мария Стадник объявила о завершении карьеры.

Азербайджанская борчиха Мария Стадник объявила о завершении карьеры.

Как сообщает Report, об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я вписала свое имя в историю мировой женской борьбы. Я благодарна всем, кто создавал эту историю вместе со мной. Теперь пришло время закрыть эту страницу моей жизни и написать новую. Борьба, спасибо тебе за все", - говорится в публикации.

Отметим, что Стадник завершила Олимпийские игры в Париже без медали. Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы на предыдущих четырех Олимпиадах завоевала две серебряные и две бронзовые медали.