Мария Стадник может попасть в историю олимпиады

Азербайджанский борец Мария Стадник может побить рекорд на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации борьбы, это станет возможным только в том случае, если 32-летняя спортсменка станет олимпийской чемпионкой.

Если она выиграет золотую медаль, то получит титул самой пожилой женщины-борца, выигравшей олимпийские игры.

Кроме Стадник, шансы на обновление рекорда имеет и 33-летняя японская спортсменка Хироэ Минагава. На чемпионатах мира 2017 и 2018 годов она завоевала бронзу, а в прошлом году стала серебряной призершей.

Отметим, что на данный момент обладательницей рекорда является 4-кратная олимпийская и 10-кратная чемпионка мира, японка Каори Ите.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Токио - 2020 был отложен на 23 июля - 8 августа следующего года.

