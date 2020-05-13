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Мария Стадник может попасть в историю олимпиады

Мария Стадник может попасть в историю олимпиады

Азербайджанский борец Мария Стадник может побить рекорд на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации борьбы, это станет возможным только в том случае, если 32-летняя спортсменка станет олимпийской чемпионкой. 

Если она выиграет золотую медаль, то получит титул самой пожилой женщины-борца, выигравшей олимпийские игры.

Кроме Стадник, шансы на обновление рекорда имеет и 33-летняя японская спортсменка Хироэ Минагава. На чемпионатах мира 2017 и 2018 годов она завоевала бронзу, а в прошлом году стала серебряной призершей.

Отметим, что на данный момент обладательницей рекорда является 4-кратная олимпийская и 10-кратная чемпионка мира, японка Каори Ите. 

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Токио - 2020 был отложен на 23 июля - 8 августа следующего года. 
 

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