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    В Индии из-за проливных дождей погибли свыше 60 человек

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 11:05
    В Индии из-за проливных дождей погибли свыше 60 человек

    В результате нескольких дней проливных дождей в северной части Индии погибли более 60 человек, десятки получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские медиа со ссылкой на данные местных властей.

    Также сообщается, что более 1 000 зданий разрушены.

    Проливные дожди продолжаются уже более трех дней, и несколько районов затоплены. В понедельник школы будут закрыты, так как спасатели пытаются эвакуировать людей в безопасное место. Жителей призывают держаться подальше от рек и других водоемов.

    В восточном индийском штате Одиша также произошло наводнение. Более 75 тыс. человек были эвакуированы в безопасные районы.

    Кроме того, из-за снегопада в районе Уттаркаши в Индии в высокогорных местах в настоящее время находятся 136 альпинистов, туристов и вспомогательного персонала. Из них 89 участвуют в высокогорных экспедициях, 18 находятся в базовом лагере на перевале Калинди, а 29 - в базовом лагере на перевале Оденс-Коль в рамках категории высокогорного треккинга. Сегодня по меньшей мере пять человек, оказавшихся в ловушке в базовом лагере на перевале Оденс-Кол, были эвакуированы вертолетом.

    Сильные дожди Эвакуация жителей Индия
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