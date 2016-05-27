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    ​"Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера

    С Жозе Моуринью заключен 3-летний контракт

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Английский клуб "Манчестер Юнайтед" назначил Жозе Моуринью главным тренером.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с португальским специалистом заключен 3-летний контракт.

    По условиям контракта, Ж.Моуринью может оставаться в команде до 2020 года. Говоря о своем назначении, 53-летний специалист сказал, что испытывает гордость от того, что является главным тренером "Манчестер Юнайтед": "Этот клуб известен во всем мире и не может сравниваться ни с одним клубом по мистике и романтике. Я всегда испытывал тепло к Old Trafford. Эта арена оставила неизгладимый и важный след в моей карьере. Я с нетерпением жду, когда приступлю к работе и буду наслаждаться поддержкой".

    Отметим, что Ж.Моуринью завоевал чемпионский титул в Португалии, Великобритании, Италии и Испании. В 2004 году он был победителем Лиги чемпионов с португальским клубом "Порту", а в 2010 году - с итальянским клубом "Интер". В целом, с 2003 года Ж.Моуринью завоевал 22 кубка. 

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