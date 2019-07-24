Мамедьяров выиграл этап Гран-при

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров одержал победу в "армагеддоне" над французом Максимом Вашье-Лагравом и стал победителем второго этапа серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

На первых четырех тай-брейках были зафиксированы ничейные результаты, после чего шахматисты обменялись партиями в блице.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, судьба матча решилась в "армагеддоне", где сильнее оказался Мамедьяров, который черными фигурами довел партию до победы после 64-го хода. Общий счет в финальном матче стал 5:4 в пользу азербайджанского шахматиста.

Состязание 16 гроссмейстеров проходило в Риге по нокаут-системе с 11 по 24 июля.

На первом этапе Гран-при в Москве в мае победу одержал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Два лучших игрока по итогам четырех этапов серии Гран-при получат право сыграть в турнире претендентов 2020 года, победитель которого осенью следующего года проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.