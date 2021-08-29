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Мамедъяров участвует на последнем этапе Champions Chess Tour

Мамедъяров участвует на последнем этапе Champions Chess Tour Состоялись партии первых 5 туров турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.
Индивидуальные
29 августа 2021 г. 05:27
Мамедъяров участвует на последнем этапе Champions Chess Tour

Состоялись партии первых 5 туров турнира Aimchess USRapid, последнего этапа онлайн-серии Champions Chess Tour, организованной норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как сообщает Report, азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в первом туре сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Наш шахматист, победивший во втором туре американца Лейнера Домингеса, в следующих трех матчах уступил поляку Яну Кшиштофу Дуде, россиянину Владиславу Артемьеву и голландцу Анишу Гири.

По итогам 5 туров Ш.Мамедъяров занимает 5 место с 3 очками.

Отметим, что турнир, в котором принимают участие 16 шахматистов, продлится до 5 сентября. Призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov “Aimchess USRapid” turnirinin ilk turunda qalib olub

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