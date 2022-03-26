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Мамедъяров одержал первую победу на Гран-при ФИДЕ

Мамедъяров одержал первую победу на Гран-при ФИДЕ В Берлине (Германия) продолжается третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Индивидуальные
26 марта 2022 г. 00:43
Мамедъяров одержал первую победу на Гран-при ФИДЕ

В Берлине (Германия) продолжается третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Report, гроссмейстер выступает в группе В, где играет с Леньером Домингесом (США), Винсентом Кеймером (Германия) и Даниилом Дубовым (ФИДЕ).

Соперники проведут партии в два круга и определят победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.

25 марта в рамках первой партии второго круга Мамедъяров обыграл Кеймера, добившись первой победы на Гран-при и стал лидером группы на пару с Домингесом.

Серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть в двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в Турнир претендентов.

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Версия на азербайджанском языке FIDE Qran-prisi: Məmmədyarov ilk qələbəsini qazanıb

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