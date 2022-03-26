Мамедъяров одержал первую победу на Гран-при ФИДЕ

В Берлине (Германия) продолжается третий этап Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров.
Соперники проведут партии в два круга и определят победителя группы, который продолжит борьбу в полуфинале.
25 марта в рамках первой партии второго круга Мамедъяров обыграл Кеймера, добившись первой победы на Гран-при и стал лидером группы на пару с Домингесом.
Серия Гран-при ФИДЕ включает в себя три старта, а каждый из участников может сыграть в двух. Два лучших гроссмейстера по итогам общего зачета получат путевку в Турнир претендентов.