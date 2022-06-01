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Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи на турнире в Норвегии

Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи на турнире в Норвегии Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют сегодня очередные партии в основном этапе турнира Norway Chess в норвежском Ставангере.
Индивидуальные
1 июня 2022 г. 10:59
Мамедъяров и Раджабов проведут очередные встречи на турнире в Норвегии

Азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют сегодня очередные партии в основном этапе турнира Norway Chess в норвежском Ставангере.

Как передает Report, на второй день соревнования Мамедъяров сыграет черными с французом Максимом Вашье-Лагравом, а Раджабов – белыми с норвежцем Арьяном Тари.

В первом туре они соответственно сыграли с Арьяном Тари и представителем США Уэсли Со. В первом туре Ш.Мамедъяров сыграл вничью с Арьяном Тари, но переиграл его позднее. 37-летний гроссмейстер занимает 4-ю ступень с 1,5 очками.

Раджабов в первом туре проиграл У.Со. Не имеющий очков гроссмейстер делит последнюю ступень с Лагравом.

Турнир завершится 10 июня, его призовой фонд составляет 2 500 000 норвежских крон (451 000 манатов). В турнире участвуют 10 шахматистов.

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