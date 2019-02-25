Мамедали Мехтиев: Я счастлив, что завоевал золотую медаль

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "У японских борцов нет разницы молодой или пожилой. Потому что они японцы и талантливы с технической точки зрения".

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом сказал дзюдоист азербайджанской сборной Мамедали Мехтиев, который в финале турнира "Большого шлема" в немецком Дюссельдорфе одолел Санширо Муаро.

Впервые завоевавший золотую медаль на турнирах серии "Большого шлема" Мехтиев в весовой категории 90 кг сказал, что счастлив: "В начале боя я получил два предупреждения и до конца старался, чтобы такое больше не повторилось. Я сделал все возможное и победил. Я правда очень счастлив".

Отметим, что на турнире "Большого шлема" Мамедали Мехтиев (90 кг) завоевал золотую медаль, Рустам Оруджов (73 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Ирина Киндзерска (+78 кг) - бронзовую медаль. Так, сборная Азербайджана заняла 3-е место среди 93 стран.