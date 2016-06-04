Мамедьяров стал победителем шахматного мемориала Гашимова

Баку. 4 Июнь. REPORT.AZ/ Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров стал победителем шахматного турнира памяти Вугара Гашимова, который прошел в азербайджанском Шамкире.

Как передает Report, после завершения последнего тура Мамедьяров и американец Фабиано Каруана разделили первое место, набрав по шесть очков.

Согласно регламенту, для определения победителя турнира потребовался тай-брейк, в котором победу одержал шахматист из Азербайджана.

В заключительном туре Мамедьяров выиграл у голландца Аниша Гири, а Каруана сыграл вничью с россиянином Сергеем Карякиным. В других партиях индиец Пентала Харикришна проиграл азербайджанцу Эльтаджу Сафарли, другой представитель Азербайджана Рауф Мамедов оказался сильнее китаянки Хоу Ифань, а встреча между Павлом Эльяновым (Украина) и Теймуром Раджабовым (Азербайджан) завершилась вничью.

Итоговое турнирное положение: 1. Мамедьяров - 6 очков; 2. Каруана 6; 3. Гири - 5,5; 4. Карякин - 5; 5. Мамедов - 4,5; 6-8. Харикришна, Сафарли, Раджабов - по 4; 9. Эльянов - 3,5; 10. Хоу Ифань - 2,5.

Мемориал Гашимова проводился в Шамкире третий раз, турнир посвящен памяти известного азербайджанского шахматиста, скончавшегося в 2014 году от опухоли мозга в возрасте 27 лет. Дважды победителем турнира становился чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, один раз его выиграл Карякин.