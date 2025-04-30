Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева

Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева

Малазийская федерация шахмат 17 мая проведет шахматный турнир по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в федерации, мероприятие организовано при сотрудничестве с посольством Азербайджана в Малайзии и проводится уже третий год подряд, привлекая внимание шахматистов со всего мира.

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени на партию 15 минут плюс 10 секунд на ход. Игры пройдут в дисциплине "Рапид", а сам турнир включен в официальный календарь ФИДЕ.

Федерация выделила призовой фонд в размере 7500 малайзийских ринггитов, из которых 1000 получит победитель открытой мужской секции и 800 – женской. Также будет разыграно по 10 главных призов в каждой секции и дополнительные призы для лучших игроков U18, U12 и ветеранов старше 50 лет, игроков с ограниченными возможностями здоровья.

Игроки-мужчины с рейтингом ФИДЕ 2100 и выше, а также игроки-женщины с рейтингом 1900 и выше приглашаются к участию бесплатно.