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Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева

Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева
Индивидуальные
30 апреля 2025 г. 10:32
Малайзия организует шахматный турнир памяти великого лидера Гейдара Алиева

Малазийская федерация шахмат 17 мая проведет шахматный турнир по случаю 102-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили Report в федерации, мероприятие организовано при сотрудничестве с посольством Азербайджана в Малайзии и проводится уже третий год подряд, привлекая внимание шахматистов со всего мира.

Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени на партию 15 минут плюс 10 секунд на ход. Игры пройдут в дисциплине "Рапид", а сам турнир включен в официальный календарь ФИДЕ.

Федерация выделила призовой фонд в размере 7500 малайзийских ринггитов, из которых 1000 получит победитель открытой мужской секции и 800 – женской. Также будет разыграно по 10 главных призов в каждой секции и дополнительные призы для лучших игроков U18, U12 и ветеранов старше 50 лет, игроков с ограниченными возможностями здоровья.

Игроки-мужчины с рейтингом ФИДЕ 2100 и выше, а также игроки-женщины с рейтингом 1900 и выше приглашаются к участию бесплатно.

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Версия на английском языке Malaysia to organize chess tournament in memory of Great Leader Heydar Aliyev

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