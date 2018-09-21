Макгрегор назвал трусом чемпиона UFC Нурмагомедова

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Ирландский боец ММА Конор Макгрегор назвал трусом чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова перед очным поединком.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ирландец заявил на пресс-конференции.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. "Я не дрался два года, но вы видели этого труса в автобусе, - сказал Макгрегор. - Он даже не вышел из него, когда я подошел к автобусу. Спрятался за одного из своих дружков, я хотел драться, поэтому и вернулся, хочу побить его".