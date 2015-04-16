Майкл Фелпс решил участвовать еще на одной олимпиаде

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ 18-кратный олимпийский чемпион США по плаванию Майкл Фелпс заявил о намерении выступить на Летних олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report, 30-летний спортсмен сказал, что с нетерпением ждет будущего года.

"Не думаю, что осознать мое возвращение в большой спорт очень сложно", - сказал Фелпс. В случае участия на указанной олимпиаде, это станет в карьере спортсмена пятой олимпиадой.

Отметим, что Майкл Фелпс - единственный спортсмен в истории спорта, сумевший побить абсолютный рекорд по числу побед (22).

В октябре 2014 года он был дисквалифицирован Федерацией плавания США на полгода за вождение в нетрезвом состоянии.

Согласно договоренности с руководством федерации, ему пришлось отказаться от чемпионата мира по плаванию. Чемпионат пройдет с 24-го июля по 16-ое августа в Казани.