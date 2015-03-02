Майкл Джордан стал первым спортсменом-миллиардером в списке Forbes

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Журнал Forbes оценил состояние легендарного баскетболиста Майкла Джордана в 1 млрд. долларов. За свою спортивную карьеру, согласно данным портала Basketball-reference.com, Джордан заработал чуть более 90 млн. долларов.

Report со ссылкой на РБК сообщает, что основой для его состояния стал контракт с компанией Nike в 1984 году. Компания создала для молодого баскетболиста собственную линию кроссовок Air Jordans.

Коммерциализация спорта и рост количества телетрансляций, удачные маркетинговые решения, звездный статус Джордана в качестве одного из лучших атлетов планеты привели к тому, что Nike создала отдельный дивизион Jordan Brand.

Розничные продажи кроссовок и одежды Jordan Brand в 2013 году составили 2,7 млрд. долларов, Air Jordans занимают 84% американского рынка баскетбольных кроссовок.

По разным оценкам, Майкл Джордан получает роялти от Nike в размере 80–100 млн. долларов в год. В 2010 году Джордан купил 80% баскетбольного клуба Charlotte Bobcats. Для сделки клуб был оценен в 275 млн. долларов.

Сейчас Forbes оценивает клуб в 725 млн. долларов, а значит, доля Джордана, составляющая сейчас около 90%, может стоить более 600 млн. долларов. Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА в составе Chicago Bulls и пять раз признавался самым ценным игроком регулярного сезона НБА. В составе сборной США дважды побеждал на Олимпийских играх.