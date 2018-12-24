Mахир Мамедов: Мы продолжим борьбу за шахматную корону - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с вице-президентом Международной шахматной федерации Махиром Мамедовым.

- Недавно президент ФИДЕ побывал в Баку. В чем состояла суть визита?

- Это был первый официальный визит Аркадия Дворковича после избрания президентом ФИДЕ. Министерство молодежи и спорта и по линии федерации обратились с просьбой принять президента ФИДЕ на высоком уровне, что и было сделано.

- Какие вопросы были в повестке визита?

- Он выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поздравления в свой адрес после избрания главой ФИДЕ. Говорилось о прекрасном развитии шахмат в Азербайджане. В ходе визита затрагивались такие вопросы, как перестраивание структуры ФИДЕ, предстоящие вопросы и роль азербайджанских шахматистов. Обсуждались важные моменты.

- Дворкович приехал в Баку с неким предложением?

- Нет, конкретных предложений не поступало. В настоящее время ФИДЕ готовит список турниров. Поэтому Дворковича сопровождал новый главный менеджер ФИДЕ, бакинец Эмиль Сутовский. Ныне Сутовский выступает в Израиле, а ранее он долгое время играл за азербайджанские клубы. Была предоставлена информация о новых идеях. К примеру, чемпионат мира среди женщин отныне будет проводиться по новым правилам. Обсуждались новые подходы к турнирам в календаре ФИДЕ.

- Какие крупные турниры ожидаются в Азербайджане в 2019 году?

- Президент ФИДЕ отметил, что в Азербайджане проводится турнир "ShamkirChess", посвященный памяти Вугара Гашимова. В связи с этим состоялся обмен мнениями, обсуждались вопросы проведения этого турнира в дальнейшем. Было особо подчеркнуто проведение в Азербайджане международных турниров "Naxçıvan Open" и "Baku Open". Предстоят такие важные турниры. После определения ФИДЕ турнирной концепции поступят конкретные предложения. Пока ничего конкретного нет, поскольку разрабатываются планы внутри самой структуры.

- Вы занимаете пост вице-президента ФИДЕ. Какие возможности это открывает для Вас?

- Я участвую в обсуждениях любого уровня, а не только Президентского Совета и всех комиссий ФИДЕ. Я принимаю непосредственное участие в зарождении идей, их принятии после дискуссий. По моей инициативе и настоянию азербайджанские специалисты могут войти в состав постоянных комиссий ФИДЕ. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении. В настоящее время идет работа над окончательным составом комиссий. После завершения этого процесса станет ясно, кто принят. До сих пор в комиссиях и комитетах Азербайджан никто не представлял. А теперь наше представительство будет довольно обширным. Полагаю, преимущества очевидны.

- Ныне Азербайджан заинтересован в том, чтобы шахматист страны, пусть даже не став чемпионом мира, хотя бы победил в Турнире претендентов...

- Господин президент коснулся и этого вопроса. Глава государства осведомлен об этом виде спорта. На последнем Турнире претендентов Шахрияр Мамедъяров занял второе место. Это значит, что он был в шаге от борьбы за шахматную корону с Магнусом Карлсеном. Мы близки к шахматному олимпу. С 2011 года наши шахматисты участвуют в турнирах высокого ранга. Они участвуют в этих турнирах для повышения своего рейтинга. Об этом тоже был разговор. Мы продолжим борьбу за шахматную корону.