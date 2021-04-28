Магнус Карлсен: Теймура Раджабова трудно победить

Другие встречи 1/4 финала состоятся сегодня

"Я сделаю все возможное, чтобы выиграть следующий поединок".

Как сообщает Report, об этом норвежский чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил после встречи с Теймуром Раджабовым в 1/4 финала V раунда "New In Chess".

31-летний гроссмейстер назвал Раджабова шахматистом высокого уровня: "Его трудно победить".

Отметим, что в 1/4 финала Раджабов сыграл вничью с Карлсеном. В New In Chess также принимает участие другой представитель Азербайджана Шахрияр Мамедъяров. Он победил Алирезу Фирузджу (FIDE) в первый день этого раунда.

Другие встречи 1/4 финала состоятся сегодня. Если по итогам встреч не будет определен победитель, то будет сыгран тай-брейк.