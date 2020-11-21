Льюис Хэмилтон проиграл суд производителю часов Hamilton

Известный гонщик Льюис Хэмилтон, который недавно стал семикратным чемпионом Формулы-1, проиграл судебный процесс производителю часов Hamilton.

Известный гонщик Льюис Хэмилтон, который недавно стал семикратным чемпионом Формулы-1, проиграл судебный процесс производителю часов Hamilton.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом информирует ESPN, ссылаясь на решение суда.

Хэмилтон через своих юристов пытался не допустить регистрацию торговой марки Hamilton International в Европе. Это дело началось ещё три года назад.

Решение против Хэмилтона обосновано тем, что компания Hamilton была основана ещё в XIX веке, а именно в 1892 году. Часы этой марки носили такие известные люди, как Элвис Пресли. Это было задолго до того, как блистающий нынче пилот Формулы-1 появился на свет.

В приговоре также отмечается, что фамилия Хэмилтон достаточно распространена в англоязычных странах. Человек не имеет права использовать свою фамилию в качестве товарного знака, ведь в таком случае нарушались бы права третьих лиц.