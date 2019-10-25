Льюис Хэмилтон может стать шестикратным чемпионом мира по "Формуле-1"

Стартует программа 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Мексики. Пилоты в первый день проведут две свободные практики.

Как сообщает Report, до финиша сезона остается четыре гонки, одна из двух интриг чемпионата разрешилась на прошлом этапе в Японии - команда "Мерседес" в шестой раз подряд одержала победу в Кубке конструкторов. Ответ на главный вопрос может дать Гран-при Мексики. Для завоевания шестого чемпионского титула Льюису Хэмилтону из "Мерседеса" достаточно набрать в гонке на 14 очков больше партнера по команде финна Валттери Боттаса, который является единственным соперником британца в борьбе за победу в чемпионате. В нынешнем сезоне Хэмилтон только один раз добивался такого преимущества над Боттасом, поэтому, вероятно, коронацию ему придется отложить до следующего этапа.

Если за победу в чемпионате интрига не самая интересная, то борьба за третье место обещает быть очень жаркой. Сейчас эту позицию занимает монегаск Шарль Леклер из "Феррари", однако его партнер по команде немец Себастьян Феттель и голландец Макс Ферстаппен отстают всего на 11 очков. Единственный российский пилот в "королевских гонках" Даниил Квят из "Торо Россо" ведет борьбу за место в топ-10 по итогам сезона. Места с девятого по 14-е разделяют всего шесть очков, поэтому конкуренция у уфимца будет достаточно высокой.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата три года назад после 23-летнего перерыва. Первая гонка здесь прошла в 1963 году, однако уже в 1970 году Международная автомобильная федерация не стала продлевать контракт с организаторами Гран-при из-за нареканий к трассе. После реконструкции автодрома этап вернулся в календарь в 1986 году и проводился до 1992 года, после чего вновь был исключен по тем же причинам.

В 1968 году в Мехико прошли летние Олимпийские игры, на территории автодрома были построены объекты для соревнований. Таким образом, этап в Мексике является вторым после Гран-при России, который проводится на территории бывшего Олимпийского парка. В 2015 году здесь победил уже завершивший карьеру немец Нико Росберг, в 2016 году успех праздновал Хэмилтон, а в следующие два года - Ферстаппен.