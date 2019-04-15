Александр Лукашенко назвал Европейские игры важнейшими в истории суверенной Беларуси

"Сборная Беларуси должна завоевать не менее 43 медалей на предстоящих в июне вторых Европейских играх в Минске".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании исполкома Национального олимпийского комитета в понедельник.

Первые Европейские игры прошли в Баку с 12 по 28 июня 2015 года, белорусские спортсмены завоевали на них 43 медали, в том числе 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. Беларусь заняла седьмое место в неофициальном общекомандном зачете: "К какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на Игры публично не озвучивались, тем не менее задача стоит конкретно: не меньше, чем в Баку. Соревноваться предстоит дома, на своих аренах, при родной публике, поэтому права выступать на этих Играх плохо у белорусских атлетов нет. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу, нацеливайте на победу", - сказал Лукашенко.

Он указал на то, что белорусы способны показывать высокие результаты на мировой спортивной арене, что продемонстрировал недавний чемпионат Европы по тяжелой атлетике, однако напомнил и о провальных выступлениях биатлонистов, футболистов и хоккеистов. Лукашенко отметил, что медали - не только спортивный результат, но также честь и слава родины: "Это битва, если хотите - война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве", - сказал президент.

Лукашенко назвал предстоящие Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске, важнейшим общественно-политическим мероприятием в истории суверенной Беларуси.

"К нам в эти дни будет приковано пристальное внимание мирового сообщества. Задача не только провести Игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации человека", - сказал президент.