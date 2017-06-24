Льюис Хэмилтон раздал автографы на бульваре

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Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Состоялась очередная автограф-сессия с пилотами Гран При Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, автографы раздали члены команд Red Bull (Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен), Ferrari (Cебастьян Феттель и Кими Райкконен), Mercedes (Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас) и Renault (Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер).

В мероприятии приняли участие местные и иностранные граждане.

Отметим, что на последней автограф сессии 25 июня примут участие члены команд "Sauber" (Маркус Эрикссон и Паскаль Верляйн), "Force India" (Серхио Перес и Эстебан Окон) и Toro Rosso (Даниил Квят и Карлос Сайнс). Автограф-сессия начнется в 12:40.