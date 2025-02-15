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Лидер ATP Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Лидер ATP Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
Индивидуальные
15 февраля 2025 г. 15:37
Лидер ATP Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил

Лидер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянец Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дисквалификация завершится 4 мая.

"WADA заключило соглашение об урегулировании дела итальянского теннисиста Янника Синнера, согласно которому игрок согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В свете соглашения об урегулировании дела WADA официально отозвало свою апелляцию в Спортивный арбитражный суд", - говорится в сообщении.

Отметим, что допинг-проба, которая дала положительный результат, была взята у Синнера 10 марта 2024 года на турнире серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе. В ней был обнаружен метаболит клостебола в низких концентрациях. Другая допинг-проба была взята во внесоревновательный период спустя восемь дней и показала наличие того же вещества. Однако, в обоих случаях Синнер сумел оспорить временное отстранение, которое предусмотрено в подобных ситуациях, и продолжить выступать на соревнованиях. Игрок объяснил, что вещество попало в его организм в результате заражения от члена команды, который наносил на свою кожу спрей, содержащий клостебол, для лечения небольшой раны.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı tennisçi üç ay müddətinə diskvalifikasiya olunub

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