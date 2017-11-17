Личный тренер олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова перенес операцию на сердце

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Личный тренер азербайджанского спортсмена по вольной борьбе, чемпиона Летних олимпийских игр 2012 года в Лондоне Тогрула Аскерова Эльчин Зейналов перенес операцию.

Об этом Report сообщил главный тренер национальной сборной Азербайджана по вольной борьбе Фирдовси Умудов.

По его словам, 16 ноября Э. Зейналов перенес в Центральной клинической больнице операцию на сердце.

Главный тренер заявил, что на данный момент состояние Э. Зейналова нормальное: "Операция прошла успешно, его состояние нормальное. В течение дня я неоднократно связываюсь с ним. Сейчас говорил с его сыном. Хотя Эльчин Зейналов находится в реанимации, угрозы для его жизни нет".

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана от 25 декабря 2008 года Эльчин Зейналов был удостоен почетного звания "Заслуженный деятель физической культуры и спорта".

По распоряжению президента Азербайджана от 31 августа 2012 года, за заслуги в развитии спортивной борьбы в стране, 69-летний специалист удостоен ордена "Шохрат". Он является заслуженным тренером и мастером спорта СССР.