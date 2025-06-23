Легенда UFC восхищен Баку: Это невероятное место с великолепной архитектурой

Легенда UFC восхищен Баку: Это невероятное место с великолепной архитектурой

Член Зала славы UFC, бывший чемпион в среднем весе и комментатор Майкл Биспинг назвал город Баку невероятным местом с великолепной архитектурой.

Как сообщает Report, впечатлениями о столице Азербайджана он поделился на своем личном YouTube-канале.

Биспинг записал видеоблог во время утренней пробежки, показав своим подписчикам центр столицы, включая Ичеришехер.

Легенда UFC выразил свое восхищение азербайджанской кухней, особенно упомянув шашлыки и дюшбару. Он также отметил чистоту бакинских улиц и дружелюбие людей:

"Возможно, однажды у вас появится возможность поехать в Баку - я определенно рекомендую это сделать. Это просто невероятное место с великолепной архитектурой. Здесь проходит Гран-при Формулы-1, а теперь и UFC. В Азербайджане очень любят спорт".

Отметим, что в главном поединке вечера встретились представители США Джамал Хилл и Халил Раунтри. Поединок в полутяжелом весе длился пять раундов. В итоге победителем был объявлен Х. Раунтри.

Среди азербайджанских спортсменов Назим Садыхов победил бразильца Николаса Мотту, а Рафаэль Физиев одержал победу над Игнасио Бахамондесом из Чили. Тофик Мусаев проиграл поединок Мыктыбеку Оролбаю из Кыргызстана.