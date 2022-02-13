Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времен по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс побил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) всех времен по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , Джеймс в субботу набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата с "Голден Стэйт" (117:115 в пользу "Уорриорз").

Этот результат позволил ему превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, который за свою карьеру набрал 44 149 очков (38 387 - в регулярных чемпионатах, 5 762 - в плей-офф). Теперь в активе Джеймса 44 157 очков.

Напомним, что Джеймс выступает за "Лейкерс" с 2018 года, ранее он защищал цвета "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит".

Шестикратный чемпион НБА Абдул-Джабар выступал с 1969 по 1989 год.