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Ламия Велиева: Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью

Ламия Велиева: Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью.
Индивидуальные
10 сентября 2024 г. 21:43
Ламия Велиева: Награждение орденом Шохрат стало для меня приятной неожиданностью

Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью.

Об этом сообщила Report паралимпийская чемпионка Ламия Велиева.

Спортсменка, завоевавшая золотую и серебряную медали в легкой атлетике на Летних Паралимпийских играх Париж-2024, была награждена орденом "Шохрат" соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я действительно не ожидала, что произойдет что-то подобное. Для меня это стало приятной неожиданностью. Так как я только что вернулась в страну, от счастья я не могу ни о чем думать. Меня обрадовал уже сам факт того, что азербайджанский народ уделяет мне столько внимания. Я выражаю особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и азербайджанскому народу", - сказала она.

Отметим, что Л.Велиева завоевала золото в беге на 100 метров и серебро в беге на 400 метров в категории T13. Она также установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с результатом 11,76 секунды.

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Версия на азербайджанском языке Lamiyə Vəliyeva: "Şöhrət" ordeni mənim üçün gözlənilməz oldu

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