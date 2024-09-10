Ламия Велиева: Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью

Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью.
Об этом сообщила Report паралимпийская чемпионка Ламия Велиева.
Спортсменка, завоевавшая золотую и серебряную медали в легкой атлетике на Летних Паралимпийских играх Париж-2024, была награждена орденом "Шохрат" соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Я действительно не ожидала, что произойдет что-то подобное. Для меня это стало приятной неожиданностью. Так как я только что вернулась в страну, от счастья я не могу ни о чем думать. Меня обрадовал уже сам факт того, что азербайджанский народ уделяет мне столько внимания. Я выражаю особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и азербайджанскому народу", - сказала она.
Отметим, что Л.Велиева завоевала золото в беге на 100 метров и серебро в беге на 400 метров в категории T13. Она также установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с результатом 11,76 секунды.