Ламия Велиева: Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью

Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью.

Награждение орденом "Шохрат" стало для меня приятной неожиданностью.

Об этом сообщила Report паралимпийская чемпионка Ламия Велиева.

Спортсменка, завоевавшая золотую и серебряную медали в легкой атлетике на Летних Паралимпийских играх Париж-2024, была награждена орденом "Шохрат" соответствующим распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Я действительно не ожидала, что произойдет что-то подобное. Для меня это стало приятной неожиданностью. Так как я только что вернулась в страну, от счастья я не могу ни о чем думать. Меня обрадовал уже сам факт того, что азербайджанский народ уделяет мне столько внимания. Я выражаю особую благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и азербайджанскому народу", - сказала она.

Отметим, что Л.Велиева завоевала золото в беге на 100 метров и серебро в беге на 400 метров в категории T13. Она также установила новый мировой рекорд в беге на 100 метров с результатом 11,76 секунды.