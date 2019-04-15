Льюис Хэмилтон: На Гран-при Азербайджана хочу добиться еще большего

"Трасса в Баку отличная, хотя в последние два сезона я там сталкивался с проблемами".

Как сообщает Report, об этом сказал пятикратный чемпион мира, победитель Гран-при Китая "Формула 1" Льюис Хэмилтон.

Опередивший соперников в соревновании на Шанхайском международном автодроме пилот немецкой команды "Мерседес" поделился мыслями о предстоящем 26-28 апреля Гран-при Азербайджана.

34-летний британский гонщик подчеркнул, что хочет одержать победу и на 4-м этапе сезона: "В Баку я хочу добиться еще большего успеха, результатов. Я думаю, что в Баку насчет скорости отличится мой товарищ по команде Валттери Боттас и команда "Феррари".

Отметим, что Хэмилтон до Шанхая занял первое место на Гран-при в Бахрейне. Его товарищ по команде Валттери Боттас опередил соперников в Австралии. После трех этапов Боттас на первом месте (44 очка), Хэмилтон – на втором (43 очка), голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен – на 3-м месте (27 очков).