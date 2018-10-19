Льюис Хэмилтон на этой неделе может стать пятикратным чемпионом "Формулы 1"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон имеет все шансы досрочно стать победителем сезона, оформив свое пятое чемпионство в самой престижной гоночной серии.

Как сообщает Report, британец Хэмилтон в последних восьми гонках одержал победу над своим главным соперником в борьбе за чемпионство немцем Себастьяном Феттелем из "Феррари" - шесть побед и два вторых места. Чтобы оформить чемпионство в США, Хэмилтону необходимо набрать на 8 очков больше Феттеля.

Рекордсменом по числу побед на Гран-при США является Хэмилтон, в активе которого шесть финишей на первом месте, из них четыре произошли подряд (2014-2017). Среди действующих пилотов в США также побеждал Феттель (2013).

Отметим, что сегодня и завтра состоятся свободные заезды Гран-при США. 21 октября пройдут квалификация и гонка.