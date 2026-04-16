Кубок Президента по гребле впервые пройдет в Сарсанге

Кубок Президента по гребле впервые пройдет на Сарсангском водохранилище в Агдеринком районе.

Об этом Report сообщили в Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Международная регата по гребле "Кубок Президента 2026" пройдет с 27 апреля по 1 мая при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водных видов спорта Азербайджана.

В регате, посвященной 103-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.