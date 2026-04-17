Кубок президента 2026: Азербайджан представят 57 спортсменов

На международной регате по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", которая пройдет с 27 апреля по 1 мая, Азербайджан представят 57 спортсменов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации водных видов спорта Азербайджана.

Ожидается участие в общей сложности 70 гребцов из других стран.

В регате, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

"Кубок президента" впервые пройдет в освобожденном от оккупации Агдеринском районе, на Сарсангском водохранилище.