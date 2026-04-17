Кубок президента 2026: Азербайджан представят 57 спортсменов
Индивидуальные
- 17 апреля, 2026
- 11:26
На международной регате по гребле и каноэ "Кубок президента 2026", которая пройдет с 27 апреля по 1 мая, Азербайджан представят 57 спортсменов.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации водных видов спорта Азербайджана.
Ожидается участие в общей сложности 70 гребцов из других стран.
В регате, посвященной 103-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, примут участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Германии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Румынии, Сербии, Швеции, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
"Кубок президента" впервые пройдет в освобожденном от оккупации Агдеринском районе, на Сарсангском водохранилище.
Последние новости
13:31
Баррак: Вашингтон и Анкара в скором времени урегулируют вопрос санкцийДругие страны
13:25
Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество на Южном КавказеВнешняя политика
13:19
Фото
Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:18
Фото
Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPPИнфраструктура
13:10
Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документовВнешняя политика
13:10
Фото
Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:01
АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-ГовсанИнфраструктура
12:53
Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить АзербайджанВнешняя политика
12:51