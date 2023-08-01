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Кубок мира: Все азербайджанские шахматисты победили на тай-бреке

Кубок мира: Все азербайджанские шахматисты победили на тай-бреке Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку прошли партии тай-брека первого раунда.
Индивидуальные
1 августа 2023 г. 23:51
Кубок мира: Все азербайджанские шахматисты победили на тай-бреке

Сегодня на Кубке мира по шахматам в Баку прошли партии тай-брека первого раунда.

Как сообщает Report, Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли, Вугар Асадли, Магомед Мурадлы и Мисратдин Искендеров одолели своих оппонентов и вышли во второй круг.

Самая продолжительная партия дня состоялась между Сулейманлы и китайцем Юнглюн Сюй. После 9 ничьих подряд представитель Азербайджана выиграл 10-ю партию и обеспечил себе выход в следующий раунд.

Игры второго тура стартуют 2 августа. В рамках 1/64 финала Теймур Раджабов встретится с Виктором Эрдошем (Венгрия), Шахрияр Мамедьяров с Тин Цзиньгао (Сингапур), Ниджат Абасов с Лораном Фрессине (Франция), Рауф Мамедов с Александром Предке (Сербия), Гадир Гусейнов с Йонасом Байером (Дания), а Васиф Дурарбейли с Жюлем Муссаром (Франция).

Среди женщин также пройдут первые партии 1/32 финала. Азербайджанские шахматистки, Гюнай Мамедзаде сыграет с Алиной Бивол (Украина), Ульвия Фаталиева с Монико Сочко (Польша), Говхар Бейдуллаева с Полиной Шуваловой (FIDE), а Гюльнар Мамедова с Нино Бачиашвили (Грузия).

Кубок мира завершится 24 августа.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Kuboku: Azərbaycan şahmatçıları tay-brekdən qalib ayrıldı

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