Кубок мира: Семь азербайджанских шахматистов вышли во второй круг

Состоялись ответные матчи 1-го тура Кубка мира по шахматам, проходившего в Баку.

Состоялись ответные матчи 1-го тура Кубка мира по шахматам, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, по их результатам Ульвия Фаталиева, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева прошли во второй круг.

Из неожиданных результатов можно отметить поражение Эльтаджа Сафарли от Роберта Санчеса (Панама). Соперник сравнял счет в матче и сегодня их ждет тай-брек. Также на тай-бреке сыграют Абдулла Гадимбейли, Вугар Асадли, Айдын Сулейманлы и Мисратдин Искендеров.

Из дальнейшей борьбы выбыли Ниджат Мамедов, Магомед Мурадлы и Ханым Баладжаева.

Соревнование по нокаут-системе проходит как в мужском, так и в женском зачете. В общей сложности на Кубке мира принимают участие 309 игроков (206 в мужской секции и 103 в женской). В обоих соревнованиях разыгрываются по три путевки в турнир претендентов.

Отметим, что 1 августа - день тай-брейка на турнире. Второй тур стартует 2 августа. С этого этапа в борьбу вступят наши шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, в том числе лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен.