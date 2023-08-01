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Кубок мира: Семь азербайджанских шахматистов вышли во второй круг

Кубок мира: Семь азербайджанских шахматистов вышли во второй круг Состоялись ответные матчи 1-го тура Кубка мира по шахматам, проходившего в Баку.
Индивидуальные
1 августа 2023 г. 01:17
Кубок мира: Семь азербайджанских шахматистов вышли во второй круг

Состоялись ответные матчи 1-го тура Кубка мира по шахматам, проходящего в Баку.

Как сообщает Report, по их результатам Ульвия Фаталиева, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Гадир Гусейнов, Васиф Дурарбейли, Гюльнар Мамедова и Говхар Бейдуллаева прошли во второй круг.

Из неожиданных результатов можно отметить поражение Эльтаджа Сафарли от Роберта Санчеса (Панама). Соперник сравнял счет в матче и сегодня их ждет тай-брек. Также на тай-бреке сыграют Абдулла Гадимбейли, Вугар Асадли, Айдын Сулейманлы и Мисратдин Искендеров.

Из дальнейшей борьбы выбыли Ниджат Мамедов, Магомед Мурадлы и Ханым Баладжаева.

Соревнование по нокаут-системе проходит как в мужском, так и в женском зачете. В общей сложности на Кубке мира принимают участие 309 игроков (206 в мужской секции и 103 в женской). В обоих соревнованиях разыгрываются по три путевки в турнир претендентов.

Отметим, что 1 августа - день тай-брейка на турнире. Второй тур стартует 2 августа. С этого этапа в борьбу вступят наши шахматисты Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, в том числе лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен.

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