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Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день

Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе.
Индивидуальные
3 мая 2025 г. 19:21
Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день

Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе.

Как сообщает сотрудник Report из Губы, члены сборной получили три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Анар Гулиев (50 кг), Зейд Алескеров (60 кг), Нурана Гаджизаде (48 кг) завоевали золото, Расул Ализаде (55 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Лейла Алекберова (48 кг) - серебро, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли (оба 50 кг), Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Хадиджа Абдуллаева (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг) - бронзу.

Отметим, что соревнования завершатся 4 мая.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: Azərbaycan cüdoçuları ilk gündə 12 medal qazanıblar

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