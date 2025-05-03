Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день

Кубок Европы: Азербайджанские дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день

Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе.

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Азербайджанские юные дзюдоисты завоевали 12 медалей в первый день Кубка Европы, проходящего в Губе. Как сообщает сотрудник Report из Губы, члены сборной получили три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Анар Гулиев (50 кг), Зейд Алескеров (60 кг), Нурана Гаджизаде (48 кг) завоевали золото, Расул Ализаде (55 кг), Фахри Сахибзаде (66 кг), Лейла Алекберова (48 кг) - серебро, Ибрагим Талыбов, Рза Халилли (оба 50 кг), Роял Гаибов (60 кг), Гусейн Гусейнов (66 кг), Хадиджа Абдуллаева (44 кг) и Айсун Мамедова (52 кг) - бронзу. Отметим, что соревнования завершатся 4 мая. Подпишитесь на наш Telegram канал