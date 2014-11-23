Крамник уверен в досрочной победе Карлсена

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил агентству "Р-Спорт", что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен будет действовать осторожно в 11-й партии титульного матча с претендентом Вишванатаном Анандом, а также рассказал о своей беседе с 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, который убежден в досрочной победе норвежца.

Одиннадцатая партия матча начнется в воскресенье в 15:00 мск. На данный момент счет — 5,5-4,5 в пользу Карлсена, который в случае успеха в предстоящей партии защитит титул.

"Думаю, Карлсен будет пытаться играть на победу, но без риска, — сказал Карякин. — Не исключаю, что в партии будет "берлинский" эндшпиль, и если в нем Ананд вспомнит свой домашний анализ, то будет ничья. Я разговаривал с Крамником, и он выразил мнение, что Карлсен, скорее всего, сегодня победит, так как Ананд находится явно не на пике формы".

Собеседник агентства отметил, что норвежец намерен в воскресенье "мучить Ананда". "Ананду надо играть жестче, — полагает Карякин. — Только так он способен сегодня отстоять ничью",- отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Карлсеном и Анандом проходит в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи с 7 по 28 ноября. Карлсен стал чемпионом мира в ноябре прошлого года, победив прежнего обладателя звания Ананда в Ченнае (Индия) со счетом 6,5-3,5. В марте 2014 года Ананд получил право участия в матче, выиграв турнир претендентов. Призовой фонд матча составляет 1 миллион евро. Если после 12 партий будет зафиксирована ничья, победитель определится на тай-брейке.