Коронавирус может повлиять на темпы подготовки к "Токио-2020"

Коронавирус может повлиять на темпы подготовки к Летним олимпийским играм 2020 года в Токио.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил руководитель организационного комитета Олимпийских игр 2020 года Тосиро Муто.

"Распространение коронавируса может "охладить" растущие темпы подготовки к Играм-2020, - заявил Муто. - Я серьезно обеспокоен этим. Надеюсь, что нам как можно скорее удастся решить эту проблему", - отметил он.

Напомним, что число погибших от коронавируса в Китае превышает 490 человек.

"Токио-2020" пройдет 24 июля - 9 августа, паралимпиада - 25 августа - 6 сентября.