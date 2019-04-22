Команды "Формулы 1" заплатят 3 тыс. евро в сутки за номер в отеле Баку

"Некоторые команды, прибывшие в Баку для участия в Гран-при Азербайджана "Формула 1", забронировали в отеле Hilton президентские номера (сюиты) стоимостью 3 тыс. евро (примерно 6 тысяч манатов) за сутки".

По сообщению Report, об этом сайту formule1.nl заявил операционный директор отеля Ларс Саммелиус.

По его словам, все номера в Hilton уже забронированы.

Отметим, что в обычные дни президентские сюиты в отеле Hilton обходятся в 4 тыс. манатов. В номере имеются 3 комнаты и кухня. Также постояльцам сюита предоставляется особое место для ужина на 17-м этаже отеля, личный спа-кабинет и спортивный зал.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 26 по 28 апреля.