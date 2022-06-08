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Команды "Формулы-1" прибыли в Баку

Команды "Формулы-1" прибыли в Баку Команды, которые примут участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1", находятся в Баку.
Индивидуальные
8 июня 2022 г. 12:24
Команды Формулы-1 прибыли в Баку

Команды, которые примут участие в Гран-при Азербайджана "Формулы-1", находятся в Баку.

Как сообщили Report в операционной компании Бакинское городское кольцо (БГК), команды в настоящее время готовятся к состязанию в гаражах, расположенных в Паддоке.

Приезд пилотов в Баку ожидается сегодня в течение дня.

Бакинское городское кольцо полностью готово к соревнованию. БГК передало состязательный трек Международной автомобильной федерации для проверки. Бакинский трек будет полностью готов к Гран-при 9 июня.

Гран-при Азербайджана пройдет 10-12 июня.

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Версия на английском языке Formula 1 teams arrive in Baku
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" komandaları Bakıya gəliblər

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