Команда "Вугар Гашимов" одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам

Представляющие Азербайджан на Кубке европейских клубов по шахматам в австрийском Майрхофене мужская команда "Вугар Гашимов" и женская "Одлар Юрду" провели очередные игры.
Как сообщает
"Одлар Юрду" проиграл польскому представителю "Бидгош". Отметим, что это было 2-е подряд поражение женской команды.
Мужчины
IV тур
"Рокаден" (Швеция) - "Вугар Гашимов" - 1,5:4,5
Эрик Блумквист – Рауф Мамедов – 0,5:0,5
Юнг-Мин Сео – Кирилл Шевченко – 0:1
Эдвин Трост – Мисратдин Искандеров – 0,5:0,5
Теодор Коннеског – Вугар Асадли – 0:1
Эрик Хедман – Ахмед Ахмадзаде – 0:1
Роберт Батор – Ульви Садыгов – 1:0
Женщины
"Одлар Юрду" – "Бидгош" (Польша) – 1:3
Гюнай Мамедзаде – Алина Кашлинская – 0:1
Ульвия Фаталиева – Оливия Киолбаса – 0,5:0,5
Гульнар Мамедова – Карина Чифка – 0,5:0,5
Ханым Баладжаева – Йоанна Майдан – 0:1