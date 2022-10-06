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Команда "Вугар Гашимов" одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам

Команда "Вугар Гашимов" одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам Представляющие Азербайджан на Кубке европейских клубов по шахматам в австрийском Майрхофене мужская команда "Вугар Гашимов" и женская "Одлар Юрду" провели очередные игры.
Индивидуальные
6 октября 2022 г. 21:08
Команда Вугар Гашимов одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам

Представляющие Азербайджан на Кубке европейских клубов по шахматам в австрийском Майрхофене мужская команда "Вугар Гашимов" и женская "Одлар Юрду" провели очередные игры.

Как сообщает Report, команда "Вугар Гашимов" одолела шведский "Рокаден" в IV туре.

"Одлар Юрду" проиграл польскому представителю "Бидгош". Отметим, что это было 2-е подряд поражение женской команды.

Мужчины

IV тур

"Рокаден" (Швеция) - "Вугар Гашимов" - 1,5:4,5

Эрик Блумквист – Рауф Мамедов – 0,5:0,5

Юнг-Мин Сео – Кирилл Шевченко – 0:1

Эдвин Трост – Мисратдин Искандеров – 0,5:0,5

Теодор Коннеског – Вугар Асадли – 0:1

Эрик Хедман – Ахмед Ахмадзаде – 0:1

Роберт Батор – Ульви Садыгов – 1:0

Женщины

"Одлар Юрду" "Бидгош" (Польша) 1:3

Гюнай Мамедзаде – Алина Кашлинская – 0:1

Ульвия Фаталиева – Оливия Киолбаса – 0,5:0,5

Гульнар Мамедова – Карина Чифка – 0,5:0,5

Ханым Баладжаева – Йоанна Майдан – 0:1

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Версия на азербайджанском языке Avropa Kuboku: "Vüqar Həşimov"dan inamlı qələbə, "Odlar Yurdu" yenə uduzub

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