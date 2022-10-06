Команда "Вугар Гашимов" одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам

Команда "Вугар Гашимов" одержала уверенную победу на Кубке Европы по шахматам

Представляющие Азербайджан на Кубке европейских клубов по шахматам в австрийском Майрхофене мужская команда "Вугар Гашимов" и женская "Одлар Юрду" провели очередные игры.

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