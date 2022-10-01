О нас

Колумбийский боксер умер через пять дней после нокаута

Колумбийский боксер умер через пять дней после нокаута Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался через пять дней после того, как получил травмы во время поединка против венесуэльца Хосе Муньоса в первом полусреднем весе, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
Индивидуальные
1 октября 2022 г. 15:10
Колумбийский боксер умер через пять дней после нокаута

Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался через пять дней после того, как получил травмы во время поединка против венесуэльца Хосе Муньоса в первом полусреднем весе, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Бой состоялся в колумбийской Барранкилье 24 сентября и завершился победой Муньоса нокаутом в восьмом раунде. 25‑летний Киньонес потерял сознание и был доставлен в больницу, его прооперировали и ввели в искусственную кому. Врачи также обнаружили у него субдуральную гематому, по поводу которой была проведена трепанация черепа.

На профессиональном ринге Киньонес одержал 10 побед (6 — нокаутом). Поражение от Муньоса стало единственным в его карьере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kolumbiyalı boksçu rinqdə aldığı xəsarətlərə görə dünyasını dəyişib

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi