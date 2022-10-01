Колумбийский боксер умер через пять дней после нокаута

Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался через пять дней после того, как получил травмы во время поединка против венесуэльца Хосе Муньоса в первом полусреднем весе, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Колумбийский боксер Луис Киньонес скончался через пять дней после того, как получил травмы во время поединка против венесуэльца Хосе Муньоса в первом полусреднем весе, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Бой состоялся в колумбийской Барранкилье 24 сентября и завершился победой Муньоса нокаутом в восьмом раунде. 25‑летний Киньонес потерял сознание и был доставлен в больницу, его прооперировали и ввели в искусственную кому. Врачи также обнаружили у него субдуральную гематому, по поводу которой была проведена трепанация черепа.

На профессиональном ринге Киньонес одержал 10 побед (6 — нокаутом). Поражение от Муньоса стало единственным в его карьере.