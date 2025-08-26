Количество стран-участниц III Игр СНГ увеличилось до 10

Количество стран и делегаций, подтвердивших свое участие в III Играх СНГ, которые пройдут в Азербайджане, увеличилось.

Как сообщили Report в Baku City Circuit, в соревнованиях примут участие 1605 спортсменов и 2330 представителей из 10 стран. Изначально предполагалось участие 8 стран, позднее к этому списку добавились Турция и Кувейт.

Уточняется, что Азербайджан будут представлять 340 спортсменов, Россию - 262, Узбекистан - 254, Беларусь - 240, Казахстан - 147, Таджикистан - 144, Кыргызстан - 126, Туркменистан - 48, Турцию - 38, а Кувейт - 6 спортсменов.

Отметим, что III Игры СНГ пройдут в этом году с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.