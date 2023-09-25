"Классическая" победа в Белграде - путь в Париж для борцов достаточно гладок

Очередной чемпионат мира по борьбе, проходивший в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября, имел двойное значение

Очередной чемпионат мира по борьбе, проходивший в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября, имел двойное значение. Помимо медалей, борцы получили возможность завоевать лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Поэтому внимание любителей борьбы было приковано к "Штарк Арене".

Наша сборная по греко-римской борьбе привлекла к себе внимание блестящим выступлением на чемпионате мира. Учебно-тренировочные сборы, организованные на высшем уровне, привлечение сильных спаринг-партнеров позволило борцам показать блестящий результат в Белграде. Завоевание до этого именно этой сборной второго места в командном зачете на чемпионате Европы стало сигналом будущих успехов.

"Классики" сразу же показали отличный старт. Самые опытные и титулованные борцы команды с лихвой оправдали ожидания. Эльданиз Азизли (55 кг) в третий раз за свою карьеру, а Рафиг Гусейнов во второй раз - завоевали титул чемпиона мира. В результате в Белграде дважды за день прозвучал гимн Азербайджана. К сожалению, наш еще один борец Сянан Сулейманов (77 кг) проиграл в решающем поединке за золото и довольствовался серебряной медалью. Но и этим результатом молодой борец обеспечил себе лицензию на Олимпиаду.

В последний день соревнований Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) завершили чемпионат мира с серебряными медалями. Хасрат также завоевал путевку на Олимпиаду в Париж.

Итоговый результат можно назвать великолепным. Наша сборная по греко-римской борьбе завершила чемпионат с двумя золотыми и тремя серебряными медалями, завоевав в целом 120 очков, что позволило ей в командном зачете стать чемпионом мира. Опередив на 18 очков сборную Ирана, которая заняла второе место, наша команда впервые в своей истории стала самой сильной на планете. И по очкам, и по достоинству медалей команда побила новый рекорд в истории сборных Азербайджана по борьбе. Также впервые в истории команда была представлена в пяти финальных встречах на чемпионате мира.

Отметим, что основа данной команды была заложена 4 года назад. Главный тренер Александр Тараканов сформировал идеальный состав, объединив в команде опытных борцов и перспективную молодежь. Не случайно, что за последние 2 года сборная занимает первые 2 ступени в чемпионатах Европы и мира. А это указывает на полную готовность команды к борьбе за более высокие цели.

Хотя сборная в командном зачете опередила всех своих соперников, но на Олимпиаду в Париже смогла завоевать только 2 лицензии. Для достижения максимума необходимо получить еще четыре путевки. Именно это и является очередной целью команды. И для этого есть достаточно условий. Так, в Баку в апреле 2024 года пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир. Фактор родных стен и большой поддержки болельщиков сыграет на руку нашим борцам. Тем более, что на этом турнире достаточно выйти в финал, так как согласно регламенту лицензию получат борцы, которые примут участие в решающем поединке.

После Баку же борцам представится шанс попробовать силы на Мировом олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в братской Турции в мае 2024 года. Последние лицензии в Париж-2024 смогут получить борцы, занявшие в Стамбуле первые 3 места в каждом весе. Одним словом, дорога азербайджанских борцов в Париж достаточно гладкая. Просто надо серьезно подготовиться и использовать все шансы.