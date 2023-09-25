О нас

"Классическая" победа в Белграде - путь в Париж для борцов достаточно гладок

"Классическая" победа в Белграде - путь в Париж для борцов достаточно гладок Очередной чемпионат мира по борьбе, проходивший в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября, имел двойное значение
Индивидуальные
25 сентября 2023 г. 20:35
Классическая победа в Белграде - путь в Париж для борцов достаточно гладок

Очередной чемпионат мира по борьбе, проходивший в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября, имел двойное значение. Помимо медалей, борцы получили возможность завоевать лицензии на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Поэтому внимание любителей борьбы было приковано к "Штарк Арене".

Наша сборная по греко-римской борьбе привлекла к себе внимание блестящим выступлением на чемпионате мира. Учебно-тренировочные сборы, организованные на высшем уровне, привлечение сильных спаринг-партнеров позволило борцам показать блестящий результат в Белграде. Завоевание до этого именно этой сборной второго места в командном зачете на чемпионате Европы стало сигналом будущих успехов.

"Классики" сразу же показали отличный старт. Самые опытные и титулованные борцы команды с лихвой оправдали ожидания. Эльданиз Азизли (55 кг) в третий раз за свою карьеру, а Рафиг Гусейнов во второй раз - завоевали титул чемпиона мира. В результате в Белграде дважды за день прозвучал гимн Азербайджана. К сожалению, наш еще один борец Сянан Сулейманов (77 кг) проиграл в решающем поединке за золото и довольствовался серебряной медалью. Но и этим результатом молодой борец обеспечил себе лицензию на Олимпиаду.

В последний день соревнований Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) завершили чемпионат мира с серебряными медалями. Хасрат также завоевал путевку на Олимпиаду в Париж.

Итоговый результат можно назвать великолепным. Наша сборная по греко-римской борьбе завершила чемпионат с двумя золотыми и тремя серебряными медалями, завоевав в целом 120 очков, что позволило ей в командном зачете стать чемпионом мира. Опередив на 18 очков сборную Ирана, которая заняла второе место, наша команда впервые в своей истории стала самой сильной на планете. И по очкам, и по достоинству медалей команда побила новый рекорд в истории сборных Азербайджана по борьбе. Также впервые в истории команда была представлена в пяти финальных встречах на чемпионате мира.

Отметим, что основа данной команды была заложена 4 года назад. Главный тренер Александр Тараканов сформировал идеальный состав, объединив в команде опытных борцов и перспективную молодежь. Не случайно, что за последние 2 года сборная занимает первые 2 ступени в чемпионатах Европы и мира. А это указывает на полную готовность команды к борьбе за более высокие цели.

Хотя сборная в командном зачете опередила всех своих соперников, но на Олимпиаду в Париже смогла завоевать только 2 лицензии. Для достижения максимума необходимо получить еще четыре путевки. Именно это и является очередной целью команды. И для этого есть достаточно условий. Так, в Баку в апреле 2024 года пройдет Европейский олимпийский квалификационный турнир. Фактор родных стен и большой поддержки болельщиков сыграет на руку нашим борцам. Тем более, что на этом турнире достаточно выйти в финал, так как согласно регламенту лицензию получат борцы, которые примут участие в решающем поединке.

После Баку же борцам представится шанс попробовать силы на Мировом олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в братской Турции в мае 2024 года. Последние лицензии в Париж-2024 смогут получить борцы, занявшие в Стамбуле первые 3 места в каждом весе. Одним словом, дорога азербайджанских борцов в Париж достаточно гладкая. Просто надо серьезно подготовиться и использовать все шансы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Classic victory in Belgrade - road to Paris seems smooth for Azerbaijani wrestlers - COMMENTARY
Версия на азербайджанском языке Belqradda “klassik” zəfər - Azərbaycan güləşinin Parisə yolu da hamardır - ŞƏRH

Самое важное

Дан официальный обед в честь президента Турции
Дан официальный обед в честь президента Турции
25 сентября 2023 г. 19:08
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по Ханкенди
25 сентября 2023 г. 17:46
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
Президент Ильхам Алиев: Пять дней назад Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет
25 сентября 2023 г. 17:19
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода Игдыр-Нахчыван придаст новый импульс нашим отношениям
Президент Ильхам Алиев: Прокладка газопровода "Игдыр-Нахчыван" придаст новый импульс нашим отношениям
25 сентября 2023 г. 17:17
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 16:38
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
Подписан протокол о намерениях по железной дороге Карс-Нахчыван
25 сентября 2023 г. 16:38
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
В Нахчыване состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов
25 сентября 2023 г. 16:35
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
В Нахчыване состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один
25 сентября 2023 г. 16:34
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи президента Турции
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи президента Турции
25 сентября 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев встретил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыванском аэропорту
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретил президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Нахчыванском аэропорту
25 сентября 2023 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi