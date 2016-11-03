Кенийские марафонцы не смогли установить рекорд из-за ошибок полицейских

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Спортсмены из Кении, которые приняли участие в ежегодном люблянском марафоне, не смогли установить новый рекорд из-за ошибки словенских полицейских, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В этом году в ежегодном люблянском марафоне приняли участие 28,5 тыс. человек из 59 стран. Безусловными фаворитами считались представители сборной Кении, которые в составе группы из 6 спортсменов, намеревались установить новый марафонский рекорд, однако не смогли достичь цели из-за ошибки словенских стражей порядка, которые сопровождали лидирующую тройку бегунов на автомобиле, указывая направление бега.

На 39-м километре трассы они перепутали поворот, свернув на улицу, которая не входила в официальную дистанцию. В результате кенийским спортсменам пришлось пробежать лишних 600 м и закончить марафон с показателем в 2 часа 9 минут и 16 секунд.

"Измерение времени на 38-м км свидетельствовало о том, что кенийцы идут на новый марафонский рекорд в 2 часа 7 минут и 30 секунд. Однако досадная ошибка так и не позволила его побить", - заявил организатор спортивного мероприятия Габриель Амброжич.

По его словам, в среднем кенийские спортсмены тратили 3 минуты на каждый километр дистанции или 18 секунд на 100 м. Подсчеты показали, что на дополнительные 600 м им потребовалось 108 секунд, которых им и не хватило для рекорда.