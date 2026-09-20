Кенийская бегунья Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне в Дании
Индивидуальные
- 20 сентября, 2026
- 13:07
Кенийка Агнес Джебет Нгетич установила новый мировой рекорд на полумарафонской дистанции в чисто женском забеге на турнире World Athletics Road Running Championships 2026 в Копенгагене.
Как сообщает Report, она преодолела дистанцию в 21,1 км за 1 час 5 минут 15 секунд.
Предыдущее достижение принадлежало ее соотечественнице Перес Джепчирчир (1:05.16).
Отметим, что чемпионат в датской столице проходил 19-20 сентября.
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