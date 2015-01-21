​Казахстанский боксер-профессионал будет выступать за Азербайджан

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 28-летний казахстанский боксер Бахтияр Эюбов, в активе которого 5 боев и столько же побед на профессиональном ринге, отныне будет представлять Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщает портал boxingnews.kz.

"На данный момент ведутся переговоры, но я бы не хотел афишировать имена спонсоров. Хочу лишь сказать, что принял решение представлять Азербайджан. Тут много факторов — и желание биться на профессиональном ринге, и возможность улучшить материальную сторону. В то же время подчеркну, что флаг моей родины всегда будет со мной. На ринг я буду выходить с двумя флагами", — отметил Бахтияр Эюбов.

Все это время, по словам боксера, он самостоятельно пробивался в мире профессионального бокса, что давалось ему нелегко.

"У меня кроме фанатизма и мотивации ничего нет. Все это время все свои вопросы решал самостоятельно. Тренировался самостоятельно. Приходилось очень трудно. К сожалению, никакой поддержки не было... Даже не было поздравлений, когда я добивался успехов в профи-ринге. В городе Актобе, где я родился и вырос, по итогам года даже не отметили меня в спортивном плане, нет никакой поддержки, хотя я единственный профессиональный боксер из этого города", — добавил спортсмен.