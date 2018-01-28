Карлсен в шестой раз выиграл шахматный турнир в Вейк-ан-Зее, Мамедьяров стал четвертым

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Норвежец Магнус Карлсен в шестой раз стал победителем шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Как передает Report, Карлсен и голландец Аниш Гири в 13 турах набрали по 9 очков, поэтому чемпион определялся на тай-брейке. Действующий чемпион мира оказался сильнее по итогам двух партий - 1,5-0,5.

В заключительном 13-м туре россиянин Владимир Крамник обыграл Башкарана Адхибана из Индии, а американец Уэсли Со нанёс поражение китаянке Хоу Ифань. Остальные пять партий завершились вничью. Россиянин Сергей Карякин разошёлся миром с Карлсеном, Максим Матлаков — с англичанином Гавейном Джонсом, Пётр Свидлер — с американцем Фабиано Каруаной. Также не выявили победителя китаец Вэй И и голландец Аниш Гири, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров и индиец Вишванатан Ананд.

Итоговое положение

1. Магнус Карлсен – 9 очков.

2. Аниш Гири – 9.

3. Владимир Крамник – 8,5.

4. Шахрияр Мамедьяров — 8,5.

5-6. Вишванатан Ананд, Уэсли Со — по 8.

7. Сергей Карякин — 7,5.

8. Пётр Свидлер – 6.

9. Вэй И — 5,5.

10-12. Гавейн Джонс, Фабиано Каруана, Максим Матлаков — по 5.

13. Башкаран Адхибан — 3,5.

14. Хоу Ифань — 2,5.